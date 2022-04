Detran fará controle do trânsito para o jogo Ceilândia X Botafogo

Os agentes vão interferir no trânsito de veículos e pedestres a fim de melhorar a fluidez e coibir irregularidades

O jogo entre Ceilândia x Botafogo, que ocorrerá na noite desta quarta-feira (20), deve movimentar o trânsito da capital federal. Desta forma, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal realizará o controle do tráfego nas proximidades ao Estádio Nacional de Brasília, a partir das 18h30 até a dispersão total do público, que deve ocorrer por volta das 0h30.

Os agentes vão interferir no trânsito de veículos e pedestres a fim de melhorar a fluidez e coibir irregularidades, garantindo segurança tanto às pessoas que irão ao jogo como àquelas que transitam nas proximidades do estádio. Para isso, serão montados sete pontos de controle de trânsito, além de equipes em patrulhamento.

Quem acessar os estacionamentos do Parque da Cidade, do Centro de Convenções, do Planetário e da Funarte, contará com pontos de travessia montados nas vias S2 e S1 (na altura do Estacionamento nº13, do Parque da Cidade) e na via N1 (altura do Planetário). Também será implantada travessia de pedestre na via Contorno do Estádio, que atende aos pedestres que vierem da rodoviária e da W3 Norte.

Após o término do jogo, na hora da dispersão, a depender da necessidade, a equipe do Detran poderá direcionar o fluxo de veículos na via Contorno ao estádio, em sentido único anti-horário. Também será avaliada a necessidade de se isolar três faixas na via N1 na saída da via Contorno, na altura do TCDF.

Estacionamentos

O Detran recomenda que os torcedores utilizem o transporte público ou por aplicativo, pois o Estádio Nacional de Brasília reserva espaço específico destinado exclusivamente ao embarque e desembarque de passageiros de táxis e transportes por aplicativos.

Para aqueles que utilizarem veículo próprio, além do estacionamento privado do estádio, serão destinadas as seguintes áreas:

Estacionamento Via S1 Centro de Convenções; Estacionamento Via N1 aos fundos do Centro de Convenções; Estacionamento Via N1 altura Planetário; Estacionamentos nº 12 e nº 13 do Parque da Cidade; Estacionamento Torre de TV / Funarte; Estacionamentos SCN / SHN / SRTVN; 7. Estacionamento CMB; Estacionamento TCDF / Palácio do Buriti.

Recomendações

O Detran recomenda aos torcedores que procurem chegar com antecedência, a fim de evitar retenções no trânsito. Para isso, os portões serão abertos a partir das 19h30.

Vale destacar também a importância de estacionar de forma regular e não consumir bebida alcoólica, se for dirigir. Haverá equipes em patrulhamento para coibir estas e outras infrações que colocam em risco a segurança do trânsito.