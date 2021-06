Detran e PMDF flagram cinco veículos disputando racha na L4

Condutores abordados possuíam entre 25 e 32 anos e foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia, para responder pelo crime

Por volta das 21h dessa quinta-feira (10), o Departamento de Trânsito (Detran-DF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) flagraram uma disputa de racha na via L4 Sul, na altura do Clube Nippo. Ao todo, cinco veículos participaram da corrida ilícita, que era assistida por um grupo de pessoas. A realização de rachas além de ilegal coloca a vida dos motoristas e demais usuários das vias em risco. As informações são da Agência Brasília.

Os condutores abordados possuíam entre 25 e 32 anos. Todos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia e vão responder pelo crime de trânsito previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

Além disso, os infratores tiveram os veículos removidos ao depósito do Detran e foram autuados conforme o artigo 173 do CTB, que prevê infração gravíssima, multa de R$ 2.934,70 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Fiscalização

De acordo com o Coordenador de Trânsito da região Metropolitana, o agente Luiz Carlos Souto, o Detran vem monitorando certos locais, com o objetivo de coibir essa prática que tanto ameaça a segurança viária.

“Vale ressaltar que o maior ganho nesse tipo de operação é impedir que esses veículos se envolvam em acidentes causando graves ferimentos ou até mesmo a morte de inocentes”, destaca o coordenador.