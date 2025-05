Detran-DF participa do Maio Amarelo UnB 2025

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), realiza nesta quarta-feira (21) o Maio Amarelo UnB 2025, com uma programação voltada à conscientização sobre segurança no trânsito. O evento ocorrerá das 9h às 16h, na área externa do Restaurante Universitário, no Campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte.

Com o tema “Mobilidade ativa segura é mobilidade que perdura”, a iniciativa busca sensibilizar a comunidade acadêmica para a redução de sinistros no trânsito, incentivando escolhas conscientes nos deslocamentos a pé, de bicicleta, motocicleta ou automóvel.

A programação inclui palestras educativas, orientações sobre o cuidado com pneus por meio do programa Pneu Seguro, além de experiências com óculos de realidade virtual que simulam os efeitos do álcool no organismo, parte do programa Lei Seca. Também haverá apresentações teatrais, intervenções artísticas com mímicos, DJs do Trânsito, distribuição de material informativo e uma blitz educativa voltada ao respeito à faixa de pedestres.

Segundo a UnB, entre três a seis mil pessoas circulam pela área do Restaurante Universitário durante os horários de refeição, sendo esse o público-alvo das ações educativas.

O evento é organizado pelo Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes (Ceftru) e pelo Programa de Pós-Graduação em Transportes (PPGT) da UnB, com apoio de diversos órgãos parceiros, como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), a Polícia Militar (PMDF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros (CBMDF) e a Polícia Civil (PCDF).

A programação completa do Maio Amarelo UnB 2025 está disponível no site oficial da Universidade de Brasília.