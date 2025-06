Detran-DF faz interdições para eventos até domingo

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) inicia nesta quinta-feira (19) uma série de operações especiais de trânsito na região central de Brasília. As ações seguem até domingo (22), com foco na segurança viária, organização do tráfego e prevenção de sinistros durante eventos religiosos, culturais e esportivos que devem reunir milhares de pessoas.

Na quinta (19), a Solenidade de Corpus Christi, promovida pela Mitra Arquidiocesana, deve reunir cerca de 50 mil fiéis na Esplanada dos Ministérios entre 8h e 22h. A partir das 23h59 da véspera, serão interditados os estacionamentos da Catedral e da Cúria, além dos acessos aos blocos A e B dos Ministérios. Três faixas das vias S1 e N1 também serão bloqueadas, e um trecho entre essas vias próximo ao Museu da República será destinado a táxis. O fechamento total da Esplanada está previsto para as 16h, com reabertura às 21h.

image

Durante o fim de semana, as atenções se voltam para o evento Sesc + Tradições Juninas, realizado na área externa do Sesc 504 Sul até o Cartório JK. O trânsito será bloqueado a partir das 13h de sábado (21), com liberação às 23h de domingo (22). A estimativa de público é de 2 mil pessoas por dia, com atividades no sábado das 15h às 21h e no domingo das 10h às 21h.

Também no sábado (21), o Detran-DF atuará na Corrida Tá no Sangue, que terá percursos de 5 km e 10 km, com largada e chegada no Memorial dos Povos Indígenas. A concentração começa às 16h e o evento se estende até as 20h. Haverá interdições temporárias entre as vias S1 e N1, especialmente nas imediações do Centro de Convenções Ulysses Guimarães e da Praça da Paz. A estimativa é de 1.500 participantes.

image

O Detran-DF orienta o público a chegar com antecedência e utilizar transporte público ou por aplicativo, evitando congestionamentos e estacionamento irregular. Informações sobre interdições em tempo real estarão disponíveis nos principais aplicativos de navegação.