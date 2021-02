Detran-DF e Administração de Ceilândia debatem melhorias no trânsito

Durante o encontro foram apresentadas demandas da comunidade, como restauração e implantação de faixas de pedestres, lombadas e sinalização

Representantes do Departamento de Trânsito do DF (Detran/DF) se reuniram, nesta segunda-feira (22), com o administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí. O encontro aconteceu para discutir, apontar melhorias e pedir mais segurança no trânsito da maior cidade do Distrito Federal.

O encontro teve como principal pauta a apresentação de demandas feitas pela comunidade, como revitalização e implantação de faixas de pedestres e lombadas, instalação de placas de sinalização e a oferta de serviços e campanhas de Educação e Paz no Trânsito a serem realizadas na cidade.

Marcelo Piauí enfatizou a importância do trabalho prestado pelo Detran e a relevância de que seja feito o diálogo frequente do órgão com a administração regional no sentido de melhorar os serviços para a comunidade de Ceilândia: “Temos uma das maiores frotas de carros do DF. Os serviços do Detran em Ceilândia são essenciais para a qualidade de vida dos cidadãos. Estamos de portas abertas para ouvir e colaborar, inclusive trazendo campanhas e serviços itinerantes para a região”, ressaltou Piauí.

Semana de Educação de Trânsito

Ceilândia foi escolhida pelo Detran-DF para receber, entre os dias 24 e 28 de março, a Semana de Educação de Trânsito com o projeto Bike em Dia, que visa levar aos ciclistas informações de segurança e comportamento no trânsito. O objetivo é reduzir os riscos de acidentes nas vias urbanas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto é desenvolvido e gerenciado pelo Núcleo de Programas Educativos de Trânsito do Detran-DF (Nupet) e conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do DF e outros órgãos.

O marceneiro Luiz Cavalcante de Sampaio, 45 anos, conta que usa a bicicleta como meio de transporte para chegar ao trabalho, em Ceilândia Sul. Ele diz que é importante que sejam feitas as melhorias nas ruas e avenidas da cidade quanto à sinalização. “Muitos carros não respeitam os ciclistas. Uso a bicicleta todos os dias e, mesmo com a lanterna e o retrovisor, e tomando todos os cuidados, sempre passo apuros. É muito útil trazer campanhas educativas voltadas para a segurança no trânsito na nossa cidade. Temos muitos ciclistas em Ceilândia!”, ressalta o marceneiro.

As informações são da Agência Brasília