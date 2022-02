Detran abre posto de atendimento no Aeroporto Internacional de Brasília

Unidade oferecerá serviços como habilitação de veículos, cadastro de biometria e sala de aplicação de provas teóricas para obtenção da CNH

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai inaugurar um posto de atendimento, mais moderno e tecnológico, no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitscheck. O órgão e a Inframerica, administradora do espaço, celebraram a assinatura de um termo de convênio para viabilizar a implantação da unidade modelo na nova praça de serviços nesta quarta-feira (2).

Construído em uma área de 425 m², o novo posto do Detran vai oferecer serviços de protocolo, cadastro biométrico, atendimento ao público nas áreas de habilitação e veículos e sala de provas. Nelas serão aplicados exames teóricos do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia, a proposta faz parte do projeto de modernizar e humanizar o atendimento prestado à população. “Todo o espaço foi pensado para atender o cidadão de forma confortável, em ambientes configurados com espaçamentos que garantam, inclusive, a acessibilidade”, explica Zélio.

A escolha do aeroporto como ponto de atendimento é atender moradores de regiões distantes da área central de Brasília e mais próximas da unidade aeroportuária. Atualmente, 17 linhas de ônibus de diversas regiões administrativas e três cidades do Entorno acessam o local.

O projeto do espaço e a execução ficam a cargo da Inframerica, que fará a locação da unidade já pronta – ao Detran caberá a parte do mobiliário e de pessoal. A estimativa é que 50 servidores trabalhem no local, distribuídos em dois turnos, das 7h às 18h. A conclusão da obra está prevista para abril e o início do atendimento para meados de maio.

Vice-presidente da Inframerica, Juan Djedjeian diz que o ponto integra a proposta do aeroporto de oferecer prestações de serviços à comunidade. “A praça de alimentação da área pública virou uma praça de serviços. Atualmente os passageiros e usuários podem contar com agências bancárias, lotérica e, em breve, o posto do Detran e um laboratório de análises clínicas”, informa ele. A Polícia Civil também prepara a abertura de um posto de atendimento no espaço.

O Detran-DF conta com diversas empresas credenciadas que podem ter interesse em ofertar seus serviços na unidade do aeroporto. A expectativa é que também sejam instalados totens de autoatendimento para a realização do parcelamento de débitos de veículos por meio de cartão de crédito.

Agência Brasília, com informações do Detran-DF