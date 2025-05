Desligamento de energia afetará Paranoá e Recanto das Emas nesta terça-feira (20)

Nesta terça-feira (20), a companhia Neoenergia fará manutenções na rede elétrica em duas regiões do Distrito Federal, causando a interrupção de energia para a segurança das equipes que realizam os trabalhos.

No Recanto das Emas, as atividades serão executadas entre 9h e 15h, afetando a Quadra 109. Já no Paranoá, será feito um serviço de poda de 10h às 16h, que vai impactar a DF-250 no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, chácaras do KM 10 ao KM 12; o Condomínio Boa Esperança, na Quadra 379; e também o Núcleo Rural Capão Erva, no KM 09.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

*Com informações da Agência Brasília