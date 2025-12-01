Desfile cívico reúne 800 pessoas nas ruas do Cruzeiro

No sábado (29), um desfile cívico cruzeirense passou pela avenidas das Mangueiras, espalhando um ar de celebração pela cidade. O evento foi organizado pela administração da região, reunindo a população e fortalecendo os laços da comunidade.

A Banda do Exército guiou o desfile, que foi apresentado pela comunidade cruzeirense. Pela primeira vez, todas as escolas públicas da região compareceram à avenida. Também participaram do evento comunidades como o Fut Down, a Academia do Cruzeiro de Letras, Associação Paz e Amor, o Conselho de Cultura do Cruzeiro e a Miss Distrito Federal honraram a cidade.

O Cruzeiro traz em sua identidade a lealdade de uma população que permanece conectada com a cidade e suas tradições. Esse é o caso de Ana Maria Mendonça, coordenadora da escola CED 2 do Cruzeiro. “Há 30 anos, escolhi o Cruzeiro para ser minha outra cidade. Hoje estamos aqui para parabenizar nosso Cruzeiro, fazer parte desse resgate”, ressaltou.

Júlia Montalvão tem 16 anos, cresceu, estudou e trabalha na região . Ela puxou sua escola com a bandeira. “ O desfile fortaleceu nossa relação de comunidade em um bairro cheio de ancestralidade. Eu amo esse lugar, desejo que ele siga sendo pacifico e cuidadoso com nossos moradores”, afirmou.

O evento fez parte da programação dos 66 anos do Cruzeiro, que ocorreu durante todo o mês de novembro, finalizando as festividades nesse último fim de semana. Gustavo Aires, administrador, reforçou seu agradecimento pela participação da comunidade: “ Foi muito bonito ver toda a população prestando uma homenagem para nossa cidade. Muito obrigado!”.

Corte do bolo

A solenidade tradicional que corta o bolo e finaliza o mês de comemora o aniversário do Cruzeiro também ocorreu neste domingo (30). O Parabéns Pra você foi acompanhado por várias outras programações que agitaram a manhã cruzeirense.

A solenidade tradicional que corta o bolo e finaliza o mês de comemora o aniversário do Cruzeiro também ocorreu neste domingo (30)

O passeio ciclístico iniciou a manhã com um trajeto de 12 km. O evento conta com o apoio da comunidade Pedal Cruzeiro, Pedal Seguro e da Administração Regional do Cruzeiro. Os ciclistas de todas as idades participaram em forma de celebração.

Logo após foi iniciado a solenidade que contou com a participação de Gustavo Aires, administrador Regional do Cruzeiro. A poesia sobre o Cruzeiro de TJ Fernandes, artista da região, foi projetada no evento. Entre seus versos que percorrem lugares característicos ele recita: “Essa é a cidade que amo tanto, que carrego no peito”.

O evento também contou com a feira de artesanato e exposições de fotos antigas da cidade.

*Com informações da Administração Regional do Cruzeiro