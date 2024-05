Desemprego está estável no DF

Após queda no desemprego em março, o Distrito Federal registrou estabilidade nos índices de empregabilidade em abril deste ano. Conforme a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF), a taxa de pessoas sem trabalho na capital registrou aumento de apenas 0,2 pontos percentuais – que representa constância no cenário geral –, passando de 15,5% para 15,7%, cerca de 269 mil pessoas.

No mesmo período, a taxa de participação apresentou a mesma proporção de pessoas acima de 14 anos empregadas e, portanto, permaneceu em torno de 65,2%. Em relação a abril de 2023, a taxa caiu 1,1 pontos percentuais – ano passado o DF registrou 16,8% na taxa de desemprego total.

Conforme esclareceu a diretora de Estatística e Pesquisas Socioeconômicas (DIEPS), Dea Guerra Fioravante, a taxa de desemprego aponta para uma proporção de pessoas que estavam procurando emprego e não encontram. Não necessariamente, segundo ela, há desemprego para haver aumento na taxa de desemprego.

“Agora nós tentaremos entender de onde veio esse aumento de 0,2%. Se é decorrente do aumento da força de trabalho [isto é, quando mais pessoas se tornam aptas a entrar no mercado de trabalho] ou se é decorrente de demissões”, destacou. A taxa de desemprego caiu em todas as Regiões Administrativas do DF em comparação a 2023, o que mostra um resultado positivo em todas as classes sociais, segundo a diretora.

O setor de serviços é o que mais emprega na capital. São aproximadamente 1,072 milhão de pessoas trabalhando dentro do setor – 4,4% a mais que em abril de 2023. Entretanto, em relação a abril do ano passado, foi a administração pública o setor que mais empregou, passando de 170 mil para 189 mil trabalhadores – um aumento de 11,2%. O resultado do crescimento na administração pública superou as expectativas dos pesquisadores.

“No mês passado, em março, o crescimento do setor foi de 15,8%. E quando temos um setor que cresce muito em determinado período, é esperado que no seguinte ele fique estável ou, após alguns ajustes, possa ocasionar demissões. Mas isso não aconteceu: a administração pública manteve uma taxa alta de emprego e está incorporando muitas pessoas no mercado de trabalho, enquanto o setor de serviços mantém a estabilidade”, afirmou.

A construção civil cresceu 4,3% e o de comércio e reparação teve aumento de 4%. O único setor que se manteve estável dentro do período de um ano foi a Indústria de Transformação, sem nenhuma alteração entre as 47 mil pessoas empregadas neste tipo de ocupação.

Diminuição da desigualdade

Diante do período de expansão do mercado de trabalho em março e da permanência dessa expansão em abril, Fioravante destaca que esse é um indicador que mostra que o mercado de trabalho do DF está indo bem, de forma “gradual e sustentável”. “Tivemos um aumento de rendimento. Então as pessoas que estão empregadas no mercado de trabalho, estão observando um aumento de rendimento real”, afirmou.

O dado foi puxado por pessoas com carteira assinada e por trabalhadores autônomos. O rendimento real é o salário descontado da inflação mensal e, portanto, representa o capital final do trabalhador.

“Tanto na comparação anual quanto na comparação mensal, percebe-se que quanto mais pobre era a população, maior foi o aumento no rendimento médio real. Isso é muito positivo e não houve quebra nessa tendência”, ressaltou Fioravante. Os dados do IPEDF mostram que os 10% mais ricos perderam rendimentos e os 10% mais pobres aumentaram ganhos – o que representa uma queda da desigualdade social entre as classes da sociedade.

O rendimento médio dos ocupados e dos assalariados classificados dentro dos 10% mais pobres no DF cresceu 10,3% e 6,3%, respectivamente, em março de 2024 na comparação com março do ano passado. Os ocupados e assalariados dentro do grupo dos 10% mais ricos perderam cerca de 2,9% e 1,6% dos rendimentos reais no mesmo período.