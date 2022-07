Desaparecida há dois dias, menina de 12 anos teria trocado mensagens com um pedófilo

A jovem saiu de casa na comunidade Cobra Coral, localizada na Asa Sul, na noite da última segunda-feira (18)

Por Tereza Neuberger

[email protected]

Policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (Asa Sul) buscam por Bruna Lauane Carneiro do Nascimento, de 12 anos. A adolescente está desaparecida há dois dias e teria trocado mensagens com um pedófilo antes do desaparecimento.

A jovem saiu de casa na comunidade Cobra Coral, localizada na Asa Sul, na noite da última segunda-feira (18) e, até a publicação desta matéria não apareceu. Bruna Lauane estava vestida com uma camiseta do Flamengo, short jeans e sandália havaiana no momento em que saiu de casa pela última vez, a jovem também levava consigo uma mochila.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Maurício Iacozzilli, as apurações preliminares revelaram que a adolescente estava se comunicando pelas redes sociais com um possível pedófilo, razão pela qual se faz urgente sua localização.

A polícia solicita que, caso alguém saiba do paradeiro da jovem Bruna, informe a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) imediatamente pelo número 197.