DER-DF amplia investimentos em manutenção viária, mobilidade sustentável e educação no trânsito

O ano de 2025 foi marcado por avanços significativos no Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), especialmente na ampliação dos investimentos em manutenção preventiva, no fortalecimento da educação para o trânsito, na intensificação das ações de fiscalização, na integração da malha cicloviária e na inauguração do Museu Histórico, Artístico e Científico do DER-DF (MuDER).

No programa de manutenção preventiva de pavimentos, responsável pela redução da demanda por intervenções emergenciais, como as operações de manutenção asfáltica, foram empenhados quase R$ 151 milhões. O reforço da pavimentação asfáltica e em concreto, em pontos estratégicos da malha viária, contribui para a ampliação da vida útil das rodovias, a redução de custos operacionais e a melhoria da segurança e do conforto dos usuários.

Os benefícios dos expressivos investimentos realizados em 2024, a exemplo do Complexo Viário do Jardim Botânico, refletiram-se em 2025 na melhoria da fluidez do tráfego, na diminuição dos congestionamentos e na redução do tempo de deslocamento entre regiões administrativas.

O DER também avançou na promoção da mobilidade sustentável, com a implantação de novas ciclovias e a integração da malha cicloviária, que hoje soma 721 quilômetros e figura entre as maiores do país. A conectividade permite deslocamentos seguros, rápidos e contínuos entre diferentes cidades e o centro de Brasília.

A educação para o trânsito permaneceu como prioridade institucional. Campanhas educativas e operações de fiscalização foram realizadas ao longo dos quase 2 mil quilômetros de rodovias, reforçando o respeito à legislação, a redução de sinistros e a preservação da vida.

As ações da Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) alcançaram cerca de 80 mil pessoas, entre estudantes, pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas, por meio de atividades internas e externas. A Gerência de Operações Especializadas promoveu iniciativas como Moto Legal, Carga Pesada, Pérola Negra e Produto Perigoso, voltadas à fiscalização de veículos, condutores e condições de transporte. Ao todo, 2.145 veículos foram abordados, resultando em 244 remoções e no registro de 1.561 infrações.

O início das atividades do MuDER simboliza o resgate da memória institucional e a preservação da história do DER-DF, intimamente ligada à construção de Brasília. O museu passou a integrar a rota turística oficial da capital, consolidando-se como um relevante espaço cultural e de conhecimento.

Por fim, destaca-se o programa Caminho das Escolas, criado em 2019 para garantir o acesso seguro às escolas em áreas rurais. Desde sua implantação, foram investidos R$ 68,5 milhões na pavimentação de quase 51 quilômetros de vias. Em 2025, três caminhos foram entregues e outros cinco estão em execução, somando cerca de R$ 35 milhões em 23,4 quilômetros de novas estradas pavimentadas.



*Com informações do DER-DF