Deputado sofre ataques homofóbicos durante audiência na Câmara

Pela segunda vez na semana, parlamentar sofre ataques em chat do YouTube da Câmara Legislativa; parlamentar acionará a Decrin

O deputado distrital Fábio Felix (PSOL) sofreu ameaças e ataques homofóbicos durante a transmissão de audiência pública sobre a adoção do passaporte da vacina em escolas no Distrito Federal. Na terça-feira (8), o parlamentar já tinha sofrido ataques ao se posicionar contra o porte de armas para atiradores esportivos.

Durante a audiência, transmitida pelo canal do YouTube da Câmara Legislativa, participantes contrários à adoção do passaporte utilizaram o chat da transmissão para ameaçar o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Em uma das mensagens, um usuário disse: “Onde ele mora? Vamos pra frente da sua casa”.

Além dos comentários virtuais, Félix diz que também sofreu agressões verbais de pessoas que estavam nas galerias do plenário durante o debate.

O parlamentar informou que encaminhará um pedido de investigação à Decrin, delegacia especializada no enfrentamento de crimes de intolerância. “Não nos calarão, sou gay e defensor da ciência com muito orgulho. Todas as pessoas que destilam seu ódio através de ameaças, racismo e LGBTfobia vão responder por isso”, anunciou o deputado.

Confira o anúncio do parlamentar nas redes sociais:

Hj realizamos uma audiência pública sobre o passaporte da vacina e os antivax ocuparam as galerias e o chat do YouTube da CLDF pra me agredir e tb os convidados da mesa.



Os autores das ameaças contra a minha vida e dos xingamentos LGBTfóbicos e racistas responderão na justiça! pic.twitter.com/HlWtpQ08Ej — Fábio Felix 🏳️‍🌈 (@fabiofelixdf) February 11, 2022