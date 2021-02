Deputado propõe rebatizar estádio do Cruzeiro-DF

Será realizada uma audiência pública remota às 10h desta quinta (18) para debater sobre a mudança

O presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), deputado Rafael Prudente, está propondo dar o nome de Odilon Aires ao estádio do Cruzeiro. Será realizada uma audiência pública remota às 10h desta quinta-feira (18), no canal da CLDF no YouTube, para debater a alteração.

Com a mudança, o Distrito Federal homenagearia Odilon, ex-deputado distrital que teve forte atuação no Cruzeiro. O ex-parlamentar também foi administrador da RA e fundou a Associação dos Moradores e Inquilinos do Cruzeiro. Odilon morreu no ano passado vítima de esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Publicidade

O estádio hoje leva o nome de Francisco Pires. Mais conhecido como Ninho do Carcará, o local costuma sediar jogos das divisões de base do futebol local.