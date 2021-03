Deputado pede reabertura de salões de beleza e similares

No pedido, Claudio Abrantes sugere que os estabelecimentos funcionem com horário marcado para evitar aglomerações

O deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) solicitou ao governador Ibaneis Rocha que permita a reabertura de salões de beleza, barbearias, centros estéticos e estabelecimentos similares no Distrito Federal. A indicação foi protocolada no final desta segunda-feira (1).

Todos estes comércios estão proibidos de funcionar desde 0h01 de domingo (28) por conta do lockdown decretado. A medida visa conter o avanço do novo coronavírus na capital, que sofre com a ocupação quase que total de leitos e a alta taxa de transmissibilidade da doença.

Na visão de Abrantes, salões, barbearias e afins são “extremamente cuidadosos com a higiene, com a assepsia do ambiente e de todos os equipamentos e insumos”. “Esse cuidado se tornou ainda mais rigoroso durante a pandemia”, afirma.

No pedido, o deputado sugere que, caso a reabertura seja permitida, os estabelecimentos funcionem em regime de horário marcado para evitar aglomerações.

Até a última atualização desta reportagem, Ibaneis não havia feito declarações específicas sobre este setor. Contudo, na segunda (1º), o governador sinalizou que alguns dos comércios fechados poderão serem reabertos antes dos 15 dias de lockdown.