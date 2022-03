Deputado Iolando deixa PSC e se filia ao MDB

Tanto o governador Ibaneis como o presidente desta Casa, Rafael Prudente (MDB), me deram as boas-vindas. Quando o coração fala, a gente escuta”, afirmou

O deputado Iolando (MDB) anunciou hoje (09), na tribuna da Câmara Legislativa, que se filiou ao partido Movimento Democrático Brasileiro. O distrital, que foi eleito pelo Partido Social Cristão, afirmou que foi bem recebido na nova agremiação. “

Tanto o governador Ibaneis como o presidente desta Casa, Rafael Prudente (MDB), me deram as boas-vindas. Quando o coração fala, a gente escuta”, afirmou o distrital.

O novo integrante do MDB foi cumprimentado pelos colegas em plenário. “Fico muito feliz, estamos construindo um partido forte para o próximo pleito, com pessoas comprometidas com Brasília”, disse Hermeto (MDB), que também aproveitou para anunciar Iolando como o novo líder do MDB na CLDF. Já Agaciel Maia (PL) desejou sucesso ao parlamentar, que ele classificou como “muito competente e dedicado”.

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF