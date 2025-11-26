Delegação do DF estreia com medalha no segundo bloco das Paralimpíadas Escolares

A participação do Distrito Federal no segundo bloco das Paralimpíadas Escolares 2025, em São Paulo, já começou chamando atenção pelo desempenho dos estudantes-atletas da rede pública. Logo no primeiro dia de disputas, a delegação brasiliense acumulou resultados expressivos em diferentes modalidades, demonstrando técnica, resiliência e um forte espírito esportivo. A combinação desses elementos colocou o DF entre os destaques iniciais da competição nacional, reforçando o trabalho das escolas e projetos esportivos que incentivam a formação de jovens atletas.

O grande momento veio no tatame, quando o estudante Patrick Araujo, 12 anos, da Escola Classe Paraná (Planaltina), garantiu a medalha de prata no judô, colocando o DF no pódio logo na estreia das competições. “Eu estou muito feliz com a minha medalha”, comemorou Patrick.

Na natação, os representantes do DF tiveram atuações consistentes e festejaram a melhora de seus tempos, resultado direto de meses de preparação intensa. A evolução das marcas individuais reforça o potencial do grupo para os próximos dias de competição. “Estou bastante satisfeita porque consegui baixar minha marca e estou curtindo muito estar aqui“, declarou a nadadora Júlia Moura, 13 anos.

Os atletas da bocha, do tênis de mesa e do parabadminton também estrearam com vitória, dando ao DF um início promissor nas três modalidades. As disputas foram equilibradas, mas os estudantes demonstraram foco e confiança para alcançar as primeiras conquistas.

“Eu fui a primeira atleta do DF a jogar hoje e comecei vencendo. Estou muito feliz!”, celebrou Evelyn Andrade, 16 anos, estudante do CEM 01 do Riacho Fundo. Seu parceiro de equipe, David Lima, 15 anos, do Centro Olímpico de Samambaia, também estreou com vitória. “Eu joguei contra um atleta do Espírito Santo e consegui vencer“, comentou.

No futebol PC (paralisia cerebral), o time do Distrito Federal entrou em quadra mostrando entrosamento, garantindo a vitória expressiva por 5 x 0, logo no primeiro confronto, contra o Pará.

As competições seguem até sexta-feira (28), e a delegação do DF está confiante de que irá ampliar o número de medalhas.

