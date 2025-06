Delegação da União das Comores conhece gestão de resíduos do Hospital de Base

O Hospital de Base (HBDF) recebeu, na tarde desta segunda-feira (2), a visita de uma delegação da União das Comores. A comitiva está em missão técnica em Brasília como parte do projeto de cooperação internacional Melhoramento da Gestão de Resíduos Sólidos em Comores, uma parceria entre a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), a Agência Nacional de Gestão de Resíduos das Comores e a Secretaria de Saúde (SES-DF).

A iniciativa tem como objetivo fortalecer as capacidades técnicas e institucionais do sistema público de saúde comoriano, especialmente no gerenciamento de resíduos hospitalares. Os representantes conheceram de perto a estrutura e o funcionamento do sistema de gerenciamento de resíduos adotado pelo IgesDF no Hospital de Base. Percorreram todo o circuito interno de descarte de resíduos hospitalares, desde a coleta no laboratório até o transporte para o abrigo temporário externo.

“Mostramos como é feita a segregação correta dos resíduos — infectantes, perfurocortantes e comuns —, reforçando a importância do uso adequado de EPIs [equipamentos de proteção individual] e dos procedimentos de segurança para toda a equipe”, explicou Lucas Lustosa, gerente operacional do IgesDF. “Eles fizeram muitos questionamentos e ficaram bastante satisfeitos com as respostas e com o que viram.”



A bióloga responsável pelo gerenciamento de resíduos do HBDF, Laura Cristina Gatti, vê no intercâmbio técnico uma oportunidade valiosa para ambos os lados: “É uma troca muito rica. Para eles, que estão estruturando o sistema, é uma oportunidade de aprendizado. Para nós, é uma chance de entender como outras realidades funcionam e também de aprender algo novo. O gerenciamento de resíduos impacta diretamente a segurança do paciente, dos profissionais e do meio ambiente”.

Acordo de cooperação

Mohamed Kassim Soule Ben Yamine, coordenador do projeto e representante da Agência Comoriana de Cooperação, comemorou os avanços proporcionados pela visita. “Viemos em nome de uma cooperação técnica entre o Brasil e a União das Comores”, disse.

“Este projeto busca fortalecer as capacidades da nossa Agência Nacional de Gestão de Resíduos, criada em 2020”, detalhou o gestor. “Esta visita nos trouxe muitos elementos práticos que vamos usar na próxima etapa: a instalação de um centro de gestão de resíduos e a capacitação de nossas equipes, com apoio técnico de especialistas brasileiros..

A missão da delegação comoriana continua com outras visitas técnicas a unidades do GDF até sexta-feira (7) e deve culminar, futuramente, com treinamentos presenciais realizados por profissionais brasileiros nas Comores.

O país



Localizada no leste da África, próxima a Moçambique, a União das Comores é composta por três das quatro ilhas principais do arquipélago. O país é o quarto menor em extensão territorial no continente africano, com uma população estimada em cerca de 798 mil habitantes.



Além desta parceria na área de resíduos sólidos, o Brasil mantém outras frentes de cooperação técnica com as Comores, como projetos de desenvolvimento da agricultura familiar e do cultivo de algodão, conforme informações do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

*Com informações do IgesDF