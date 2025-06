Defensoria do DF realiza 630 atendimentos em ação social

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realizou nesta quarta-feira (18) a nona edição da Quarta do Cidadão, promovendo 630 atendimentos gratuitos a homens em situação de vulnerabilidade na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. O evento, realizado das 9h às 15h, reafirma o compromisso da instituição com o acesso à Justiça, à cidadania e à dignidade de forma humanizada e inclusiva.

Com apoio de diversos parceiros, a ação ofereceu atendimento jurídico, exames de DNA, orientação sobre pensão alimentícia, serviços de saúde, assistência social, corte de cabelo, distribuição de lanches e encaminhamento profissional. Desde a criação da iniciativa, em agosto de 2024, já foram realizados mais de 3,8 mil atendimentos.

“O projeto constrói pontes para a reconstrução da cidadania e da esperança”, afirmou o defensor público-geral Celestino Chupel. Para ele, a ação representa um avanço na equidade e no atendimento a públicos historicamente invisibilizados.

Coordenador do evento, Celso Murilo de Britto destacou que a ação torna os direitos acessíveis de forma concreta. “A sensibilidade no atendimento e os serviços integrados reafirmam que a cidadania deve ser garantida todos os dias”, afirmou.

A defensora Patrícia Albuquerque Tavares acrescentou que o acolhimento humanizado e a articulação entre áreas são essenciais para enfrentar realidades complexas. “Cada edição representa uma oportunidade real de transformação”, disse.

Um dos beneficiados, Ronaldo Alves Madeiro, de 60 anos, aproveitou para resolver pendências na Caixa e no Cras, além de cortar o cabelo. “Foi tudo muito organizado. Com certeza estarei nas próximas edições”, relatou o morador do Paranoá.