Debates populares sobre o orçamento de 2026 começam em julho no DF

A Secretaria de Economia (Seec-DF) vai realizar, no dia 16 de julho, uma audiência pública online para discutir as prioridades do orçamento do Governo do Distrito Federal para 2026. O evento marca o início da participação popular na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) e será transmitido pelas redes sociais. A confirmação foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) dessa terça-feira (17).

“A participação da população na construção do orçamento é fundamental para garantir transparência, eficiência e a correta alocação dos recursos públicos. A audiência pública é uma oportunidade para que o cidadão contribua diretamente com as decisões que impactam o dia a dia do Distrito Federal”, destacou o secretário-executivo de Finanças, Orçamento e Planejamento da Seec, Thiago Conde.

Durante a audiência, os participantes poderão enviar perguntas, comentários e sugestões pelo chat do YouTube. As manifestações serão acompanhadas pela equipe técnica da pasta, que vai selecionar e responder os principais questionamentos ao fim da apresentação virtual.

O Ploa é o instrumento elaborado pelo Poder Executivo que estima as receitas e fixa as despesas do DF para o próximo exercício financeiro. Ele é baseado nas metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e nas diretrizes, objetivos e metas do Plano Plurianual (PPA).

Além da audiência, a população poderá participar do processo por meio do canal da Ouvidoria, de 16 a 30 de julho. Também será possível comparecer presencialmente a unidades físicas de secretarias, autarquias e fundações do GDF para enviar sugestões.

Dúvidas podem ser esclarecidas pela central 162, que funciona de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos fins de semana, das 8h às 18h. Após a audiência, o projeto de lei será consolidado pela equipe técnica da Secretaria de Economia e enviado à Câmara Legislativa do DF (CLDF) até 15 de setembro.

*Com informações da Secretaria de Economia (Seec-DF)