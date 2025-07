Cursos digitais para capacitação de jovens serão lançados na sexta-feira (4)

A Secretaria da Família e Juventude do Distrito Federal (SEFJ-DF), em parceria com o Instituto ONG Líderes do Brasil, lança nesta sexta-feira (4), às 10h, no Salão Branco do Palácio do Buriti, o programa Pró-Jovem Digital. A iniciativa tem como foco capacitar jovens entre 15 e 29 anos, em situação de vulnerabilidade social, oferecendo formação gratuita em áreas ligadas à tecnologia e inovação.

Durante o evento de lançamento, serão detalhadas as formas de participação no programa, as regiões administrativas contempladas e outras novidades sobre a iniciativa. Com mais de 4 mil vagas previstas, os cursos serão oferecidos nos formatos presencial e online e abrangem temas como empreendedorismo digital, inteligência artificial, marketing digital, redes sociais, edição de vídeo e e-commerce.

O secretário da Família e Juventude, Rodrigo Delmasso, destaca a importância de iniciativas que democratizam o acesso à formação tecnológica. “Estamos muito entusiasmados em poder oferecer aos nossos jovens a oportunidade de inseri-los em profissões que ganham cada vez mais relevância. Vamos oferecer cursos que seriam inviáveis, economicamente falando, para muitos jovens. São profissões que atualmente remuneram bem no mercado de trabalho, e os alunos destaques ainda serão reconhecidos”, afirmou.

Como incentivo adicional, o programa sorteará 12 notebooks entre os cinco melhores alunos de todas as turmas. A escolha será feita com base no desempenho acadêmico, engajamento em atividades práticas, desenvolvimento de competências socioemocionais, evolução e superação pessoal.

A proposta do Pró-Jovem Digital é reduzir a exclusão digital no DF, ampliando as possibilidades de inclusão produtiva para a juventude e preparando-os para as exigências do mercado atual.

Com informações da Secretaria da Família e Juventude (SEFJ-DF)