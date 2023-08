Curso Iniciação à Superação do Medo de Dirigir: inscrições para turma de agosto estão abertas

Ofertadas pelo Detran DF, as aulas são gratuitas e terá carga horária de 32h

Pensando naquelas pessoas que, apesar de serem habilitadas, ainda têm receio de pegar no volante, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) está com inscrições abertas para o curso Iniciação à Superação do Medo de Dirigir, que será realizado este mês. As aulas são gratuitas e as inscrições devem ser feitas pessoalmente na Escola Pública de Trânsito (EPT), na 706/906 Sul, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Estão sendo disponibilizadas 20 vagas e serão 4 horas de aulas diárias, totalizando 32h. Para realizar o curso é necessário ser habilitado, estar com a CNH válida e apresentar um documento de identificação oficial com foto recente e em bom estado de conservação. As aulas ocorrerão entre os dias 14 a 22 de agosto e no dia 4 de setembro, no turno matutino (das 8h15 às 11h45) na Escola Pública de Trânsito, na Asa Sul.

O curso é gratuito e tem por objetivo auxiliar condutores habilitados no processo de superação do medo de dirigir, problema esse que atinge muitas pessoas como Maria Eliane Oliveira, por exemplo. Aos 43 anos, a dona de casa conta que não tinha coragem de sair da cidade onde mora, Planaltina DF, de carro. “Era sempre uma situação muito difícil quando eu tinha que me locomover para outros lugares como o Plano Piloto, por exemplo. Eu não ia”, relata. Ela conta que, nessas situações, sempre chamava um amigo ou um parente para acompanhá-la, ou pedia um carro por aplicativo. “Essa situação começou a me incomodar. Eu sentia vergonha de dizer que não conseguia andar nesses lugares e de tirar as pessoas do conforto de suas casas para me acompanhar. Fui perdendo esse medo aos poucos, quando decidi que iria enfrentá-lo e comecei a sair sozinha. No começo foi desesperador, mas hoje eu me sinto muito mais confiante”, compartilha Maria.

Segundo o diretor de treinamento e aperfeiçoamento de direção veicular para habilitados do Detran DF, Adilson Cândido, as aulas serão preparadas de acordo com medos e inseguranças de cada um dos alunos, para que os pontos mais críticos sejam trabalhados com eles. Segundo ele, as principais dificuldades das pessoas que chegam no curso são tremedeira, mudança de faixa, retorno, rotatoria e controle de embreagem.