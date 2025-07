Curso gratuito de corte e costura da Fábrica Social abre mil vagas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) abriu inscrições para o programa Fábrica Social, que oferece mil vagas para o curso gratuito de corte e costura industrial, na modalidade presencial. Destas, 300 vagas são para início imediato, enquanto o restante integrará o cadastro reserva, com previsão de convocação ainda em 2025.

Para participar, o candidato deve ter cadastro atualizado no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) – preferencialmente –, renda familiar per capita de até R$ 200 e idade mínima de 16 anos, além de residir no Distrito Federal. As inscrições estão abertas até 18 de julho e devem ser feitas exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível neste link.

A iniciativa faz parte dos esforços do GDF em promover capacitação profissional e inclusão produtiva por meio da Fábrica Social, um dos principais centros de qualificação da capital.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF)