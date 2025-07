Curso de Aperfeiçoamento de Praças tem aula inaugural

Na tarde desta terça-feira (1º), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deu início às atividades do Curso de Aperfeiçoamento de Praças (CAP) 2025. A aula inaugural foi realizada no auditório do Colégio Militar Tiradentes, no Setor Policial Sul, e marcou o início da capacitação de 250 policiais militares — sendo 44 mulheres e 206 homens — com foco no aprimoramento técnico e profissional.

Durante a cerimônia, a chefe do Departamento de Educação e Cultura da PMDF, coronel Karla Menezes, destacou a importância da qualificação contínua da tropa. “O aperfeiçoamento da nossa tropa é essencial para mantermos o padrão de excelência da Polícia Militar do Distrito Federal. Cada policial aqui representa o compromisso da corporação com a segurança pública e com o atendimento de qualidade à sociedade”, afirmou.

Também participaram da abertura o diretor de Especialização e Aperfeiçoamento, coronel Cristiano Curado Guedes, e o chefe em exercício do Centro de Aperfeiçoamento, primeiro-tenente André Brito Lange.

Com carga horária de 235 horas/aula, o curso será desenvolvido em formato híbrido — com aulas presenciais e a distância (EaD) — e abordará conteúdos voltados ao preparo técnico, tático e administrativo dos profissionais. A capacitação contempla ainda diretrizes pedagógicas e normas administrativas que orientam a formação dos alunos, alinhadas à missão da PMDF de garantir uma atuação de excelência no serviço à população do Distrito Federal.

Com informações da PMDF