Cultura promove oficinas de acessibilidade

Capacitações serão destinadas a agentes culturais e servidores

Entre os dias 15 e 16 de dezembro de 2022, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) promove oficinas virtuais de acessibilidade cultural. Gratuitas, as capacitações têm o intuito de qualificar os agentes culturais e os servidores da pasta no tratamento às pessoas com deficiência, na acessibilidade de projetos e espaços culturais, e na comunicação acessível.

Interessados devem efetuar inscrição até às 17h do dia 14 de dezembro, por meio de formulário virtual. O link para acesso ao zoom será enviado ao e-mail cadastrado no formulário.

Nessa nova etapa de atividades, as oficinas serão realizadas pela plataforma Zoom, e contarão com intérprete de libras e estenotipia (legenda ao vivo). No dia 15, a parte da manhã trará o tema Eliminação de Barreiras Atitudinais. À tarde, será discutida a Acessibilidade em Projetos e Espaços Culturais. Já a capacitação do dia 16 será dedicada à Comunicação Acessível e Audiodescrição.

A iniciativa faz parte de uma série de ações da Secec no sentido de fortalecer a Política de Acessibilidade Cultural do DF, instituída este ano por meio do Decreto Distrital N° 43.811/2022.

Serviço

Oficinas de acessibilidade cultural

Dia 15/12 – 9h às 12h – Eliminação de barreiras atitudinais

Dia 15/12 – 14h às 17h – Acessibilidade em projetos e espaços culturais

Dia 16/12 – 09h às 12h – Comunicação acessível e audiodescrição

Via plataforma Zoom

Inscrições: 08/12 até as 17h de 14/12 no link