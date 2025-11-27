Crianças visitarão Autódromo Internacional de Brasília nesta sexta-feira (28)

Nesta sexta-feira (28), a reinauguração do Autódromo Internacional Nelson Piquet ganhará um toque especial: aproximadamente 300 alunos de 10 a 12 anos, das escolas CEF 02 da Estrutural e Escola Classe 25 de Ceilândia, vão conhecer de perto o circuito que voltou ao calendário de competições depois de mais de uma década. A visita, marcada para as 14h, integra o conjunto de ações educativas promovidas durante a etapa da Stock Car Brasília 2025 e busca aproximar as crianças do universo do automobilismo, permitindo que vivenciem os bastidores de um dos maiores eventos esportivos do país.



Os estudantes poderão ver de perto a estrutura do evento, assistir aos treinos das categorias da Stock Car e participar de atividades sobre esporte, tecnologia e segurança no trânsito. O objetivo é aproximar os alunos do mundo do automobilismo e incentivar o interesse por ciência, trabalho em equipe e educação no trânsito.

“A reabertura do autódromo vai movimentar o turismo, impulsionar a economia e recolocar Brasília no circuito dos grandes eventos nacionais”Cristiano Araújo, secretário de Turismo

“A visita desses 300 estudantes mostra que o novo autódromo é um equipamento para todos. Essa vivência inspira sonhos, aproxima o esporte da comunidade e fortalece o sentimento de pertencimento. Além disso, a reabertura do autódromo vai movimentar o turismo, impulsionar a economia e recolocar Brasília no circuito dos grandes eventos nacionais”, destacou o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo.

Para a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, o momento marca uma oportunidade única para as novas gerações. “Levar nossos estudantes para conhecer o autódromo é abrir portas para novos sonhos. Quando unimos esforços entre as secretarias de Turismo e de Educação e Instituto BRB, conseguimos transformar equipamentos públicos em espaços de descoberta, aprendizado e inspiração”, afirmou.

O CEO da Vicar, Lincoln Oliveira, reforçou a importância de aproximar as crianças do universo do automobilismo: “Eles são o nosso público do futuro, as pessoas que virão por anos torcer por nossos pilotos e vibrar com a velocidade dos nossos carros. O automobilismo também envolve uma infinidade de profissões — de mecânicos a fotógrafos, de enfermeiros a engenheiros — e tenho certeza de que muitos desses pequenos vão sair daqui sonhando em fazer parte desse mundo.”

Público recorde

A Stock Car, na reinauguração do autódromo, deve receber até 30 mil pessoas por dia. As arquibancadas oferecidas pela Secretaria de Turismo (Setur-DF) tiveram acesso totalmente gratuito, mediante retirada de ingressos disponibilizados pelo Banco BRB e pela Vicar, por meio do site oficial da competição. Todos os ingressos já estão esgotados.

No fim de semana, o público poderá acompanhar gratuitamente a etapa principal, com ingressos distribuídos pelo BRB e pela Vicar. No sábado (29), ocorrem os treinos oficiais e a corrida sprint da Stock Car.

Para facilitar o acesso, o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou a extensão do programa Vai de Graça para o sábado, assegurando gratuidade no transporte público e ampliando as condições para que mais pessoas participem do evento.

Com informações da Agência Brasília

