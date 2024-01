Criança se afoga em piscina na região de São Sebastião

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta quarta-feira (31), uma ocorrência de afogamento em São Sebastião. Uma aeronave de resgate foi usada para atender a vítima, que tem 10 meses de vida. A criança foi encontrada pelo CBMDF já fora da piscina. Os familiares haviam retirado a menina da piscina e iniciado os primeiros socorros. Imediatamente os socorristas identificaram que se tratava de uma parada cardiorrespiratória e iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar. Em seguida, a equipe médica da aeronave pousou no local e somou esforços por meio do manejo avançado de vias aéreas e administração de medicamentos que visam o reestabelecimento dos sinais vitais. Após 25 minutos de manobras, a criança teve a parada cardiorrespiratória revertida e os sinais vitais foram reestabelecidos. Ela foi transportada ao IHBB por via terrestre com o acompanhamento do médico e enfermeira do resgate aéreo. Durante o percurso ao hospital, os motociclistas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) auxiliaram efetuando as ações de batedor, fechando as vias no trajeto visando um deslocamento mais rápido e protegendo os demais usuários das vias.