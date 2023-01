Criança de 10 anos desparecida é encontrada

“Graças a deus o encontramos, ele estava em Taguatinga, no pesque pague, graças a deus o encontramos”, afirmou o pai do menino

Na manhã desta terça-feira (3), um garoto de 10 anos fugiu sem comunicar os responsáveis, em Samambaia. Imagens de segurança mostraram que o jovem saiu da quadra onde morava. Felizmente, ele foi encontrado ainda nesta terça.

“Graças a deus o encontramos, ele estava em Taguatinga, no pesque pague, graças a deus o encontramos”, afirmou o pai do menino.

Entenda

A família percebeu que o menino desapareceu quando acordaram e não o viram na cama. “Ele não costuma levantar cedo, ele levanta depois das 8h quando a gente chama”, lembrou o pai. O garoto mora com o pai, a madrasta e uma irmã e não teve nenhum desentendimento com eles.

A suspeita do responsável aumentou ao ver que algumas roupas da criança sumiram da gaveta, além de um creme para cabelo. Após conferir as imagens da câmera do prédio, Israel confirmou o sumiço do filho.

“Foi inesperado, porque a gente não imaginava que ele iria fazer isso. A gente não imagina que uma criança de 10 anos vai ter uma atitude dessa. Então, estamos muito preocupados e desesperados, pensando que alguém influenciou ele,” desabafou.