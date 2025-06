Cras Móvel leva programas sociais aos moradores do Núcleo Rural Jardim, no Paranoá

Moradores do Núcleo Rural Jardim, no Paranoá, receberam nesta terça-feira (17) o atendimento do Cras Móvel, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) voltada à ampliação do acesso às políticas públicas de assistência social em áreas rurais e de difícil locomoção. A ação ocorreu no escritório da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF), na DF-285, e atendeu cerca de 30 famílias das comunidades de Itapeti, Suçuarana, Buriti Vermelho e Jardim.

O Cras Móvel é uma extensão do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), porta de entrada para a proteção social básica no DF. Criado em 2021, o programa atua de forma itinerante, levando atendimentos a regiões distantes e contribuindo para desafogar as filas nas unidades fixas. Cada localidade recebe o serviço ao menos uma vez por mês, em diferentes escritórios da Emater-DF.

Durante o atendimento, os principais serviços ofertados incluem inscrição e atualização no Cadastro Único, solicitação de carteira do idoso, comprovação de perfil familiar para acesso a programas sociais, além de orientações sobre benefícios como o Cartão Prato Cheio. Também são realizados encaminhamentos para outros serviços da rede socioassistencial, como os Centros de Referência Especializados (Creas) e programas de geração de renda.

A avicultora Senhorinha Vieira dos Santos, 33 anos, aproveitou a oportunidade para atualizar seu cadastro: “É importante porque a gente mora longe e não tem como ir para outras cidades, ainda mais quem não tem carro. Aqui é bem mais perto e fácil de vir. Como a gente não recebe muita renda, o auxílio do governo é importante e ajuda bastante”.

Já a dona de casa Maria da Anunciação, 53 anos, destacou a importância do programa para garantir a continuidade de sua assistência: “Eu não tenho renda e meu marido faleceu, então tive que renovar o programa para ir sobrevivendo”.

A produtora rural Sueli de Brito Alves, 49 anos, reforçou os elogios à iniciativa: “É muito bom para as pessoas daqui, porque o deslocamento é difícil e a maioria não tem carro para ir até regiões administrativas, como Planaltina ou o Paranoá. Os servidores vindo para cá, fica bem mais fácil. E o atendimento também é ótimo, eles oferecem até um lanche para nós”.

A gerente do programa na Sedes-DF, Camila Rodrigues de Moraes, explicou que a estrutura montada é completa, com equipes multidisciplinares capacitadas para acolher as famílias e oferecer o suporte necessário. “A gente demora mais ou menos uma hora e meia para chegar. Então, imaginamos o trabalho que seria para a população se deslocar. Às vezes não tem transporte público e pagar um transporte particular é muito caro, especialmente para quem precisa levar crianças, idosos ou pessoas com deficiência”.

Além de ceder o espaço e ajudar na logística, a Emater-DF também oferece transporte aos agentes da Sedes-DF e lanche às famílias atendidas. A extensionista rural Adriana Rodrigues Zica destaca que, além das dificuldades geográficas, muitas pessoas não têm acesso à internet ou não sabem utilizá-la. “Tem pessoas que nem sabem os direitos que têm, então levamos todas essas informações”, afirma.

A iniciativa faz parte da rede de 32 Cras do DF e atua dentro do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), promovendo acolhimento, ações comunitárias, visitas domiciliares e encaminhamentos para outras políticas públicas, de acordo com a necessidade de cada família.

Com informações da Agência Brasília