Cras do P Sul, em Ceilândia, é reinaugurado para atender 25 mil famílias

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) realizou a entrega simbólica de três unidades socioassistenciais que passaram por reformas nas instalações. O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do P Sul, em Ceilândia, foi reinaugurado com o espaço totalmente renovado, após um investimento de R$ 1.003.939,94, nesta terça-feira (18). A medida visa qualificar o atendimento para 25 mil famílias referenciadas pela unidade.

O centro de referência do P Sul passou por substituição do piso, manutenção do telhado, pintura interna e externa, reformas das salas e na parte elétrica, confecção de baias de atendimento em material drywall e adequações na acessibilidade das instalações para pessoas com deficiência. As ações visam modernizar e adequar as instalações do Cras P Sul para quem busca os serviços prestados na unidade, localizada na quadra EQNP 12/16, em Ceilândia.

Durante a execução das obras, com início no segundo semestre de 2023, os servidores fizeram revezamento na unidade para garantir o atendimento emergencial aos cidadãos. Além disso, alguns serviços eram prestados de forma remota, por telefone, de modo a minimizar os impactos para a população.

A unidade conta com recepção, sala para técnicos administrativos, salas para atendimentos, banheiros para beneficiários e servidores, copa e cozinha, além de área externa.

“Ceilândia é nossa maior região administrativa no DF, sendo que o Cras P Sul é uma das unidades com mais famílias referenciadas”, declarou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. “Essa entrega é muito importante. Não apenas para melhorar o espaço físico dos servidores, mas também para qualificar o atendimento à população. Com isso, cada família terá mais privacidade e conforto durante o atendimento socioassistencial”, completa.

De janeiro de 2023 a maio de 2024, o Cras P Sul realizou 18.265 atendimentos, sendo 3.042 solicitações de benefícios eventuais (auxílio natalidade, auxílio por morte, por situação de vulnerabilidade temporária e auxílio calamidade), além de 9.835 inclusões no Programa Cartão Prato Cheio.

Outras unidades

Em 29 de maio, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Ceilândia foi entregue à comunidade após reformas estruturais. Já no dia 4 de junho, foi a vez de o Cras Guará passar por reformas, ambos após um ano de obras.

O Cras é a porta de entrada da Política de Assistência Social, com a função de fornecer serviços socioassistenciais básicos às famílias em situação de vulnerabilidade, visando promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenir a fragilidade social e promover a inclusão.

Entre as ações realizadas pelo equipamento, estão a atualização do Cadastro Único, a inclusão em benefícios eventuais, de segurança alimentar e nutricional, a realização de atividades socioeducativas, o acompanhamento familiar com especialistas em assistência social e o trabalho conjunto com outros órgãos de proteção e defesa.

No DF, há 32 Cras distribuídos em diferentes regiões administrativas, além do Cras Móvel. O atendimento deve ser feito com data e horário agendados pelo telefone 156 ou pelo site da Sedes. Confira o endereço do Cras mais próximo de você.

*Com informações da Agência Brasília.