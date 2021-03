Covid-19: DF atinge marca de 294.911 casos e 4.819 mortes

Do total de casos notificados, 282.531 (95,8%) estão recuperados e 4.819 (1,6%) resultaram em óbitos

João Paulo de Brito

[email protected]

De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 361, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, o DF atingiu até às 17h:00 desta sexta-feira (26), a marca de 294.911 casos confirmados de COVID-19.

Nas últimas 24h, a capital federal notificou mais 1.129 novos casos. Do total de casos notificados, 282.531 (95,8%) estão recuperados e 4.819 (1,6%) resultaram em óbitos.

Com relação ao local de residência dos casos confirmados, 258.489 (87,6%) consistem em pessoas que moram no Distrito Federal e 23.172 (7,9%) vivem em outras Unidades Federadas (UF).

Dos casos residentes da capital candanga, as Regiões Sudoeste e Central são as que possuem o maior número absoluto de casos confirmados. As maiores incidências foram registradas nas cidades de Sobradinho I, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do total de casos confirmados, os maiores números absolutos estão nas faixas etária de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. Desde o início de dezembro de 2020, a média móvel de casos apresenta oscilações com tendência de alta

A letalidade do Distrito Federal é de 1,7% enquanto a taxa de mortalidade é de 143,7 por 100 mil habitantes. A maior letalidade por faixa etária está no grupo de 80 ou mais, bem como a maior taxa de mortalidade

Com informações da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal