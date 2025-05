Corrida Tiradentes celebra 216 anos da PMDF com prova no Eixão Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) promove no próximo domingo, 25 de maio, a 20ª edição da Corrida Tiradentes, um dos eventos esportivos mais tradicionais de Brasília. A largada está marcada para as 7h no Eixão Sul, na altura da 102 Sul, com percursos de 5 km e 10 km.

O evento celebra os 216 anos da PMDF e presta homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira e patrono das polícias no Brasil.

Além de incentivar a prática esportiva, a corrida tem caráter solidário. Para retirar o kit do atleta, cada inscrito deverá doar 5 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), com validade mínima até 23 de agosto de 2025. Os itens arrecadados serão destinados a instituições beneficentes do Distrito Federal.

O kit do atleta é composto por camiseta promocional, sacochila, número de peito e chip eletrônico. A retirada ocorrerá no Nobile Suítes Monumental, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 4, nos dias 23 de maio (das 10h às 19h) e 24 de maio (das 10h às 17h). A entrega poderá ser feita por terceiros, mediante apresentação dos documentos exigidos e a doação correspondente.

Serviço

Evento: 20ª Corrida Tiradentes

Data: 25 de maio de 2025 (domingo)

Horário: 7h

Local: Eixão Sul – altura da 102 Sul – Brasília/DF

Percursos: 5 km e 10 km

Kit atleta: retirada nos dias 23 e 24 de maio, mediante doação de 5 kg de alimentos não perecíveis