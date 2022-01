Corpo de Bombeiros ajuda a animar senhora após PCR

A idosa foi transportada pelo CBMDF, por via terrestre, ao Hospital DF Star, inconsciente e instável

Uma senhora de 63 anos, voltou a ter sinais vitais após uma parada cardíaca respiratória (PCR). O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que empregou quatro viaturas por via terrestre, uma aeronave e 15 militares. O caso aconteceu nesta tarde de segunda-feira (3), na SQS 202 Bloco H na Asa Sul.

No momento em que os militares chegaram ao local, encontraram uma equipe médica de uma empresa particular, que já atendia a paciente, passou então, a atuar em conjunto e em pouco tempo após a intubação, administração de oxigênio e medicamentos, a paciente reagiu, retornando os sinais vitais. A idosa foi transportada pelo CBMDF, por via terrestre, ao Hospital DF Star, inconsciente e instável.