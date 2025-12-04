Coral dos Garis 2025: primeira apresentação será no Noroeste neste sábado (6)

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) prepara mais uma edição do projeto Coral dos Garis, com três apresentações em dezembro de 2025. Trinta profissionais participarão das apresentações, cantando músicas natalinas em locais públicos do Distrito Federal.

A primeira apresentação será no sábado, 6 de dezembro, às 17h, no Setor Noroeste, durante evento de Natal promovido pela Associação de Moradores e Comerciantes da região. O público poderá conferir ainda uma carreata com caminhão de coleta do SLU iluminado, além de outras atrações promovidas pela associação.

O Coral dos Garis tem o objetivo de valorizar os colaboradores da limpeza urbana do DF. “Esse é mais um ano em que organizamos o coral e os caminhões de coleta iluminados como forma de valorizar os profissionais da limpeza urbana, que cuidam com tanto carinho das nossas cidades, e também de sensibilizar as pessoas para um gesto de solidariedade neste Natal”, afirmou o diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Carvalho.

As outras duas apresentações ocorrerão no dia 10 de dezembro, às 11h, na praça de alimentação do Venâncio Shopping, e no dia 17 de dezembro, também às 11h, como parte do evento Nosso Natal, na Expansão da Samambaia.

Com informações do Serviço de Limpeza Urbana (SLU)