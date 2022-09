Coordenação de campanha de Ibaneis denuncia ‘fake news gravíssima’

Segundo nota emitida nesta sexta (30), ‘uma fake news gravíssima’ estaria tentando prejudicar a imagem de Ibaneis, candidato à reeleição

A assessoria da campanha do governador Ibaneis Rocha emitiu nota, nesta sexta-feira (30), informando que vem sendo vítima de notícias falsas. Segundo o texto, ‘uma fake news gravíssima’ estaria tentando prejudicar a imagem do chefe do Executivo, candidato à reeleição.

O texto diz ainda que “o responsável pela fake news da eleição passada foi identificado e está sendo processado”. “Infelizmente, o Distrito Federal tem assistido a uma campanha de ódio, a mais suja e desrespeitosa de nossa história política”, prossegue o comunicado.

Leia a nota na íntegra: