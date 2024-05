Convocados supervisores e tutores para programas de residência

A convocação dos candidatos aprovados para exercerem funções de supervisores e tutores em programas de residência médica foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) nesta quarta-feira (8).

As nomeações foram publicadas nas portarias 194, 195, 196 e 197 do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nº 87/2024, páginas 25 e 26.

Foram designados supervisores para os programas de residência em cardiologia e de cirurgia torácica no Hospital de Base do Distrito Federal, dermatologia no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e do programa de residência multiprofissional em saúde do adulto e idoso, que também recebeu a designação de oito tutores. Todas as designações são válidas até 28 de fevereiro de 2027.

Os profissionais designados foram aprovados no processo seletivo regular para preceptores de ensino dos programas de residência em área profissional de saúde, divulgado em 15 de janeiro.

O preceptor é o profissional que cuida da saúde da população e também tem o compromisso da formação em saúde. Responsável por ensinar tanto a prática como a teoria aos residentes nos cenários de ensino assistenciais da SES-DF, o preceptor supervisiona os médicos residentes em treinamento nos programas de residência, com o objetivo de formar especialistas para o Sistema Único de Saúde (SUS).

A SES-DF é a instituição executora da Comissão Nacional de Residência em Área Profissional de Saúde do Ministério da Educação. A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (Fepecs) e a Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) são as instituições formadoras responsáveis pelos programas.

*Com informações da Agência Brasília