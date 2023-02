Controladoria-Geral do DF apresenta Participa DF para CGU

Durante encontro, representantes dos dois órgãos conversaram sobre ferramenta que facilita a participação do cidadão

Representantes da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) se reuniram, nesta quinta-feira (9), para trocar experiências sobre o trabalho executado no âmbito dos dois órgãos. Na oportunidade, a Ouvidoria-Geral do DF, unidade da CGDF, apresentou o Participa DF, ferramenta de atendimento ao cidadão destinada a registros de ouvidoria e de pedidos de acesso à informação.

Referência em inovação, a CGDF apresentou a IZA, a inteligência artificial criada para auxiliar o cidadão na hora de registrar uma ouvidoria. Para a ouvidora-geral do DF, Cecília Fonseca, o convite feito pela CGU reforça a importância do trabalho realizado pela Controladoria do DF.

“Ter a atenção da CGU voltada para o nosso trabalho nos dá um ânimo ainda maior para continuar evoluindo no que a gente faz e entrega”, afirmou a ouvidora-geral do DF, Cecília Fonseca.

“Este encontro é o início de uma parceria em que o foco é o atendimento de qualidade ao cidadão”, disse a ouvidora-geral da União, Ariana Frances Carvalho de Souza.

Com informações da Agência Brasília