Contação de histórias e educação ambiental marcam a Semana do Cerrado

GDF promove ações esta semana para celebrar o Dia Nacional do bioma, o segundo maior do país, que ocupa 23% do território brasileiro

Nesta segunda-feira (11), é comemorado o Dia Nacional do Cerrado. Celebrando a data, o Governo do Distrito Federal (GDF) participará, durante esta semana, de uma série de ações voltadas à conscientização sobre a importância do bioma para o Distrito Federal e para o país.

As atividades começam nesta segunda-feira com a exibição de curtas-metragens relacionados à temática ambiental e contação de histórias com a educadora ambiental Aline Barreto. O evento será realizado até 12h, no auditório do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Na terça-feira (12), em conjunto com a Secretaria de Educação do DF (SEE), haverá mais contação de histórias e oficina de observação de aves, das 9h às 11h e das 14h às 16h, no Centro de Ensino Fundamental (CEF) Carlos Motta, localizado no Lago Oeste, em Sobradinho.

Ainda na terça, das 9h às 11h e das 14h às 16h, será realizado o Encontro de Educadores Ambientais, na Escola da Natureza, no Parque da Cidade. Essa programação também se desenvolve na quarta-feira (13).

Também na quarta, das 9h às 11h30, o Programa de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif), da Sema, promove no Parque Ecológico Sucupira, em Planaltina, o Dia Ambiental de Prevenção a Incêndios no Cerrado.

Já na quinta (14), a Escola da Natureza (Parque da Cidade) apresenta o Fórum de Educadores Ambientais, das 9h às 11h das 14h às 16h.

A agenda vai até sexta-feira (15), quando os projetos Parque Educador e Escola da Natureza ganham Moção de Louvor da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), das 15h às 18h.

Recarga hídrica

O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. Ocupa aproximadamente 23% do território brasileiro, com áreas em 11 estados e no Distrito Federal, sendo o local de onde brotam diversas nascentes e importantes áreas de recarga hídrica que alimentam boa parte das bacias hidrográficas brasileiras e de outros países da América do Sul. Das 12 principais regiões hidrográficas do país, oito têm nascentes no Cerrado.

“Com foco na educação ambiental, a Semana do Cerrado busca envolver a população em atividades dinâmicas e variadas”, afirma o secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes. “Trata-se de momento oportuno que temos para destacar a importância do nosso bioma, ressaltando suas características e a necessidade de sua preservação.”

Conforto climático

A assessora técnica da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), Luciana Carvalho, lembra que o DF possui uma área importante de Cerrado. “Temos o privilégio de ter grandes áreas protegidas muito próximas da cidade, como o Parque Nacional, a APA [Área de Proteção Ambiental] Gama Cabeça de Veado e a Estação Ecológica de Águas Emendadas”, aponta. “Essas áreas trazem benefícios diretos à população urbana, melhorando o conforto climático das cidades”.

A Sema, informa Luciana, trabalha junto ao Instituto Brasília Ambiental na conservação dessas áreas, na construção de uma estratégia de recuperação da vegetação nos locais degradados e no aumento da vegetação urbana, permitindo a manutenção e melhoria da qualidade de vida dos brasilienses.

“O Cerrado deve ser lembrado não apenas no seu dia, como, também, durante todo o ano, pois trata-se do berço das águas, de fundamental importância para o ecossistema, tanto para o Distrito Federal quanto para todo o país”, reforça o presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer.

Com informações da Agência Brasília