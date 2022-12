Consuni aprova o recredenciamento da Finatec

O Conselho Universitário da UnB decidiu, por unanimidade, renovar a parceria com a fundação por mais cinco anos

O recredenciamento da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec) foi aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Universitário (Consuni) da Universidade de Brasília (UnB), presidido pela reitora da instituição, Marcia Abrahão. A votação ocorreu na reunião do colegiado realizada na Faculdade UnB de Ceilândia (FCE), nesta sexta-feira (11/11). A primeira desde 2011.

O novo credenciamento da fundação compreende o período de novembro de 2022 a novembro de 2027. “Sou testemunha do esforço que a Finatec fez no empenho em resolver todas as pendências para ser apta ao credenciamento”, destacou a reitora da UnB, Márcia Abrahão, durante o encontro. Para que seja possível a renovação, a fundação deve atender a uma série de requisitos, como regularidade fiscal, prestação de contas e o mais importante: a instituição apoiada deve manifestar interesse na continuidade da parceria.

Atualmente, há aproximadamente 300 projetos sob a administração da fundação, que somam uma carteira de cerca de R$ 500 milhões para serem aplicados nestes próximos cinco anos. Agora, para a conclusão do processo, os ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação devem publicar uma portaria conjunta com a determinação.

Criada há 30 anos por professores da UnB, a Finatec atua como um braço para a gestão de projetos e a realização de ações estratégicas, como, por exemplo, as políticas de inovação da Universidade. A Universidade também conta com a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape) na gestão de projetos de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional e inovação tecnológica.