Construções irregulares continuam a surgir ao lado do SIA

O Setor de Inflamáveis, ao lado do Setor de Indústrias Gráficas (SIA), continua a ter construções irregulares em expansão. Em ronda da reportagem no local, para além da área já estabelecida pela comunidade, outras tentativas de ocupação continuam a ocorrer. Perto do local, casas já foram derrubadas pelo DF Legal, isto é, pela a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística.

No dia 2 de setembro, o órgão realizou operações próximas à invasão, nas chácaras do Guará Park, onde oito casas foram removidas. No último dia 4, foram demolidas moradias que se encontravam próximo ao córrego Cabeceira do Valo, no chamado Assentamento 26 de Setembro. Ao todo, foram retirados 2 mil metros de cerca, 17 casas, edificações de madeira, 21 fossas e caixas d’água, por determinação do TJDFT para manter a proteção ambiental da área.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF), as ocupações irregulares devem ser combatidas por conta dos seus efeitos urbanísticos, ambientais, econômicos, de vizinhança e mobilidade. Isso porque as áreas não invadidas passam por uma série de estudos prévios sobre impactos e medidas de mitigação para eventuais danos e tudo isso permite que a região receba a infraestrutura necessária para garantir a qualidade de vida da população. Isso significa que uma ocupação irregular não tem como prever situações de risco e tratá-las devidamente.

Quem cuida e fiscaliza essa proteção é o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), que adota diversos programas de monitoramento de parques, fauna, flora, conservação e fiscalização de nascentes e de áreas degradadas ou contaminadas.

Mesmo assim, a invasão habitacional próxima à rodovia EPIG e ao SIA, ao lado do Setor de Inflamáveis do DF tem recebido mais construções nos últimos meses. A rua que dá acesso ao local começou a ser asfaltada recentemente, mas todas as outras ainda são de terra. Boa parte das moradias são de tijolo à mostra, sem acabamentos, e muitas outras apenas barracões de madeira. O movimento nas ruas é pequeno e o comércio local é restrito. Segundo a administração do SIA, a ocupação conta com cerca de 5 mil famílias e possui rede elétrica e água, porém os moradores sofrem com a falta de saneamento básico, escoamento, asfaltamento, e da escassez na educação e saúde.

Moradora da ocupação há 5 anos, Sueli de Sousa, dona e atendente de um estabelecimento que vende açaí em frente à rua principal, citou que o número de moradores segue aumentando e para promover conforto e segurança é preciso melhorar certos aspectos: “A questão da segurança é complicada, porque a polícia passa por aqui uma vez ou outra. É muito difícil ver a polícia rodando, só vemos quando acontece alguma coisa. Saneamento e infraestrutura ainda é totalmente precário aqui, não temos saneamento nenhum, não temos esgoto, quando chove tudo aqui alaga, não tem para onde escorrer a água”.

Sueli explicou como ela chegou até lá e porque decidiu ficar: “Quando meu tio comprou uma chácara por aqui, ele distribuiu ela entre todos os irmãos dele (meus tios e minha mãe). Então, minha mãe veio porque ela ganhou uma parte. Meu irmão me chamou várias vezes para vir para cá, mas no início eu não quis, porque achava arriscado. Ele acabou indo para Valparaíso com a esposa e me ofereceu a casa dele para que eu alugasse por 500 reais, sem ter que pagar por luz e água. Foi bem melhor para mim, já que no Setor O, em Ceilândia, eu pagava 900 reais por mês”. Quando Sueli se mudou para a ocupação com o marido, receberam a oferta de um outro lote pouco tempo depois e é neste lote em que eles construíram uma casa e residem até hoje.

Ocupações em pauta

Ainda no começo de 2021, as ocupações irregulares foram discutidas em uma sessão virtual na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), quando foi destacado que 25% da população do DF está em situação de rua e o déficit habitacional se concentra nas Regiões Administrativas de baixa e média-baixa renda. O deputado Fábio Félix (PSOL) demonstrou indignação com as informações e destacou a Lei nº 6.657/2020, de sua autoria, que proíbe as demolições de moradias construídas antes da pandemia, com o intuito de evitar que mais pessoas fiquem sem teto, principalmente por conta da crise econômica decorrente da pandemia.

Conforme levantamento passado pelo DF Legal, em 2020 foram realizadas 552 operações pelo órgão, o que resultou em 2,5 milhões de m² de terras desocupadas. Este ano, foram aproximadamente 500 mil m² em 274 operações. “Antes de qualquer ação de remoção, as famílias são notificadas e seus registros passados para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que vão tratar das pessoas que estão em risco social e oferecer vagas em unidades de acolhimento”, explicou a pasta sobre o protocolo que chega aos cidadãos.

A Secretaria de Desenvolvimento Social oferece o acolhimento institucional em casas de passagem para pessoas em situação de rua. Em 2021, foram inauguradas quatro casas de passagem, que oferecem cinco refeições, diariamente, para os acolhidos, além de cama, banheiro e cursos profissionalizantes. Atualmente, o DF conta com 16 casas de passagem para adultos e famílias com 903 vagas; além de seis abrigos institucionais para idosos, com 286 vagas e 40 equipamentos para acolhimentos de crianças e adolescentes, com 425 vagas. Atualmente, existem 111 vagas disponíveis.

De acordo com a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, é permitida a regularização de condomínios comprovadamente existentes até dezembro de 2016, e não há outra lei que regularize ocupações depois desta data. Para aqueles que foram autuados pelo DF Legal e querem apresentar uma defesa, é preciso apresentar um documento formalizado e por escrito com as alegações e motivações a serem esclarecidas. Após a formalização, é necessário enviar um Requerimento em formulário próprio com a documentação e informação completa do recurso. A lista de documentos a serem apresentados e o formulário estão disponíveis no portal do DF Legal.