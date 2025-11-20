Consciência negra: lazer e protagonismo negro marcam o feriado em Brasília 

Por Caroline Purificação

O Eixão do Lazer já é uma marca registrada nos domingos e feriados dos brasilienses. Há 34 anos as vias principais nos Eixos Sul e Norte são fechadas das 6h às 18h para carros. Com 14 quilômetros de extensão, o espaço conta com áreas de alimentação, atividades recreativas para todas as idades e shows. Além das práticas esportivas, como caminhadas, corridas e ciclismo. Nesta quinta-feira (20/11), Dia da Consciência Negra, foi mais um dia para curtir ao ar livre.

A fiscalização do trânsito na área é de responsabilidade do Departamento de Trânsito (Detran-DF) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). Outros órgãos como a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e a Polícia Militar (PMDF) atuam na fiscalização das atividades.

Apesar de funcionar nos também feriados, é nos domingos que a via ganha vida e a presença marcante da população. Michael Miller, sonoplasta e comerciante, possui uma barraquinha de água de coco na altura da 108 Sul e explica ao Jornal de Brasília que os domingos costumam ser mais ativos.

Michael Miller, sonoplasta e dono de uma barraquinha no Eixão | Crédito: Caroline Purificação

“Está bastante movimentado hoje, no último sábado (15/11) não teve movimento nenhum. Para mim, quando o feriado cai em um sábado o pessoal não costuma vir. No domingo é melhor para as vendas”, comenta Michael.

O passeio é uma excelente opção para todos os gostos: pets, casais, jovens, idosos e famílias. Ana Carolina Guimarães, enfermeira e mãe de gêmeos de cinco anos, desfruta do espaço com a família sempre que possível. “Estamos aproveitando o feriado para trazer as crianças para passear. Não moramos tão perto, mas a gente vem sempre que pode. E as crianças pedem muito para vir aqui”, afirma ela ao Jornal de Brasília.

Ana Carolina e família no Eixão do Lazer | Crédito: Caroline Purificação

A enfermeira também comentou sobre a importância do feriado e sobre o respeito às pessoas: “A data é importante e deveria ser celebrada todos os dias. O respeito deve ser diário com todas as pessoas. Eu não vejo casos de racismo no meu ambiente de trabalho, mas em algumas situações no dia a dia sim, infelizmente”.

O Dia da Consciência Negra, que celebra a luta pela igualdade racial, também faz referência à morte de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, assassinado em 1965. Durante o período colonial, o local foi um dos maiores quilombos do Brasil. A figura de Zumbi permanece forte até hoje como um símbolo da resistência negra no país.

Brasília vira palco de lazer e luta pela igualdade racial

Além do Eixão do Lazer, outro evento que ganhou destaque neste feriado foi o Festival Consciência Negra 2025. Com o tema “Raízes que Conectam o Futuro”, a expectativa é que a celebração receba 100 mil pessoas. O espaço contará com shows, oficinas, arte, moda, gastronomia e a reafirmação do combate ao racismo. O evento se estende até o próximo sábado (22/11), na praça do Museu Nacional da República.

Entrada Festival Consciência Negra 2025 | Crédito: Caroline Purificação

A Feira Curis é um dos espaços no evento e apresenta várias lojas de empreendedores negros de Brasília. Lá você encontra peças de arte, acessórios e muito artesanato.

Exposição artista Cleiton Batista | Crédito: Caroline Purificação

Cleiton Batista, designer gráfico e ilustrador, é um dos expositores no evento. Conhecido como “o Abiku”, o artista tem como cargo chefe as peças autorais feitas em azulejos. “Meu processo de criação é algo bem íntimo enquanto uma pessoa de santo. Eu tenho muitas peças desenhadas a partir de sonhos, visagens e até mesmo referências”, explica ele sobre seu processo de criação.

Cleiton Batista, designer gráfico, ilustrador e artista | Crédito: Caroline Purificação

O artista comentou ao Jornal de Brasília a importância de participar do festival enquanto uma pessoa negra e empreendedora: “É um evento que não deveria acontecer apenas uma vez ao ano e sim mais vezes. Eu tenho a oportunidade de participar hoje junto com a Kitanda de Terreiro, idealizador da feira de empreendimento, mas eu sei que muitas pessoas que criam seus trabalhos não têm essa oportunidade de expor e vender em eventos assim”.

Apresentação no Festival Consciência Negra 2025 | Crédito: Caroline Purificação

“Eu sempre costumo dizer que nós temos que ocupar todos os tipos de espaços, porque nós somos maioria e não minoria, como querem nos colocar. Infelizmente não é o que o sistema coloca para a gente, ele (o sistema) quer sempre nos reprimir e diminuir esses espaços que nós ocupamos enquanto artistas. Então, eu acho muito importante a gente poder participar, fomentar o nosso trabalho e buscar novas oportunidades”, finaliza Cleiton.



Os ingressos para os shows são gratuitos e devem ser retirados no site do Sympla. A entrada é liberada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. As demais atividades são livres.