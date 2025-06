Confusão no HRT termina com uma mulher presa

Nesta segunda-feira (09), uma mulher foi presa pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante uma confusão no Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Informações de populares no local afirmaram que a confusão teria começado por falta de médicos e demora no atendimento da companheira da detida, que estava com um corte profundo e grave no braço.

A mulher, em momento de indignação e fúria, teria quebrado parte de um letreiro que continha informações sobre o local.

Vídeos gravados no HRT mostram a companheira da mulher ferida sendo presa, além do ferimento no braço da outra. Ela foi encaminhada para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro). A PMDF confirmou o motivo da prisão.