Confira vagas de emprego nas agências do trabalhador no DF

A semana abre com 272 vagas de emprego em 63 profissões nas agências do trabalhador do Distrito Federal. Desse número, 28 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência, que poderão trabalhar como ajudante de carga e descarga, atendente de lanchonete, auxiliar de pedreiro, pedreiro de concreto, técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação e varredor de rua.

Há dois caminhos a serem seguidos por aqueles que querem se candidatar a qualquer uma das oportunidades. É possível ir presencialmente em uma das 14 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou candidatar-se online pelo aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se adeque aos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar alguma oportunidade disponível segundo as especificações do currículo.

Das vagas disponibilizadas nesta segunda-feira, 24, os salários podem chegar a pouco mais de R$ 7 mil, mais benefícios, sendo a profissão de psicólogo do trabalho a mais bem remunerada. Poderão ser contratados dois, com formação superior e experiência na área.

Sete profissões oferecem salários entre R$ 2,5 mil e R$ 3,2 mil, mais benefícios: analista de planejamento financeiro (1), mecânico de diesel e eletricidades (3), mecânico de máquinas pesadas (1), mestre de obras (1), pintor de automóveis (1), técnico de edificações (1) e técnico em mecatrônica robótica (2).

Três profissões pouco frequentes na lista das agências do trabalhador estão contratando desta vez. São 23 vagas para pesquisador de informações de rede, duas para piscineiro e uma para tapeceiro à mão. Os salários são, respectivamente, R$ 1.212 para os dois primeiros e R$ 1,5 mil para o último.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Com informações da Agência Brasília