Menu
Brasília
Busca

Confira os pontos de atendimento da semana para questões de energia elétrica

Clientela pode buscar atendimento no local mais próximo à residência

Redação Jornal de Brasília

15/12/2025 10h23

Foto: Divulgação/Neoenergia

Seguindo sua programação itinerante, a Neoenergia renova os locais de atendimento a cada semana e oferece serviços técnicos e comerciais à população em diferentes pontos do DF.

Clientela pode buscar atendimento no local mais próximo à residência | Foto: Divulgação/Neoenergia

Nesse formato — itinerante e presencial, conforme cronograma de demanda e sem hora marcada —, a distribuidora atende em diferentes administrações regionais, como Paranoá, Planaltina, São Sebastião, Samambaia e Lago Sul, além dos sete pontos do Na Hora. 

Nesses locais, a clientela tem acesso a serviços como parcelamento de débitos, solicitação de reparo por danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova, entre outros. 

Confira abaixo o local de atendimento itinerante da Neoenergia entre esta segunda (15) e a sexta-feira (19).

Segunda-feira (15)
→ 8h às 12h: Seduh e Jardim Botânico
→ 14h às 18h: Santa Maria e São Sebastião

Terça-feira (16)
→ 8h às 12h: Gama e Ceilândia
→ 14h às 18h: Sudoeste e Sol Nascente

 Quarta-feira (17)
→ 8h às 12h: Lago Norte
​​​​​​​→ 8h às 14h: Edifício da Biblioteca Nacional de Brasília, no Setor Cultural da República, durante o projeto Quarta do Cidadão, da Defensoria Pública do DF
​​​​​​​→ 14h às 18h: Seduh e Na Hora da Rodoviária

Quinta-feira (18)
→ 8h às 12h: Park Way e Sobradinho
​​​​​​​→ 14h às 18h: Samambaia e Sobradinho II

 Sexta-feira (19)
→ 8h às 12h: Núcleo Bandeirante e Estrutural
​​​​​​​→ 14h às 18h: Candangolândia e Arniqueiras.

*Com informações da Neoenergia

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado