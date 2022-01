Confira os casais selecionados para o 1º Casamento Comunitário de 2022

No total, foram recebidas inscrições de cerca de 150 pessoas entre os dias 11 e 18 de janeiro

Os casais selecionados para o primeiro Casamento Comunitário de 2022 já podem conferir o resultado. A oficialização dos 40 casais acontecerá no dia 13 de fevereiro, em cerimônia no Museu da República, de acordo com a lista de habilitados divulgada nesta quarta-feira (19) pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus).

No total, foram recebidas inscrições de cerca de 150 pessoas entre os dias 11 e 18 de janeiro. Os casais foram selecionados por ordem de inscrição e os que não foram contemplados já têm vaga garantida na próxima edição, que ocorrerá ainda no primeiro semestre deste ano.

Acesse aqui o resultado

“Tivemos uma alta procura nesta primeira edição do Casamento Comunitário. É a prova de que o nosso programa já conquistou os corações dos casais no DF, que nos procuram para realizar seu grande sonho”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Vamos fazer outras edições para atender todos os interessados, seguindo os cuidados necessários contra a covid-19”, acrescenta.

Na próxima semana, os casais serão convidados para fazer a prova dos ternos e vestidos do acervo da Secretaria de Justiça e Cidadania. Em virtude da pandemia, um rígido protocolo será estabelecido aos noivos e parentes convidados. As regras específicas de segurança sanitária, como restrição de convidados e indicação das testemunhas, serão apresentadas no primeiro encontro preparatório, previsto para 10 de fevereiro.

Sobre o programa

O Casamento Comunitário é um programa de governo que tem como objetivo estimular o direito à convivência familiar e garantir os direitos civis da família como núcleo social básico de acolhimento, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

A cerimônia é realizada com o apoio de voluntários, empresas e instituições parcerias, que contribuem com a decoração, iluminação, música, doces, brindes para os noivos, maquiagem e cabelo das noivas, entre outros itens essenciais para a realização de um casamento.

*Com informações da Agência Brasília