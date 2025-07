Confira as próximas reuniões preparatórias da 6ª Conferência Distrital das Cidades

A 6ª Conferência Distrital das Cidades (CDC) terá novas reuniões preparatórias nas próximas semanas. O próximo encontro será neste sábado (5), no auditório da Associação de Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB), no Campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. A reunião seguinte ocorrerá no dia 12 de julho, no Ginásio de Esportes de Sobradinho. Ambos os eventos começam às 8h e são abertos ao público mediante inscrição no site da conferência ou cadastramento no local.

Esses encontros buscam reunir a população do Distrito Federal para discutir temas relacionados às políticas urbanas e ao desenvolvimento territorial. Estão previstos painéis, grupos de discussão e plenárias, que resultarão na aprovação de propostas e na eleição de delegados para a conferência distrital, marcada para os dias 29, 30 e 31 de agosto.

A reunião em Sobradinho terá um papel especial: será a retomada do encontro iniciado em Planaltina, no dia 14 de junho. Na ocasião, a atividade foi suspensa durante a eleição dos delegados, devido à falta de consenso entre os participantes.

As regiões administrativas foram agrupadas conforme critérios de proximidade geográfica, infraestrutura e acessibilidade. No dia 5, a reunião contemplará moradores do Plano Piloto, Candangolândia, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Lago Sul, Lago Norte, Park Way, Varjão, Paranoá, São Sebastião, Jardim Botânico e Itapoã. Já em 12 de julho, o encontro atenderá a população de Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II, Fercal e Arapoanga.

A 6ª CDC tem como objetivo principal debater de forma ampla e participativa as Políticas Distrital e Nacional de Desenvolvimento Urbano. Após as etapas regionais, os delegados eleitos representarão o DF na 6ª Conferência Nacional das Cidades, prevista para outubro.

Mais informações sobre o evento e o processo de inscrição estão disponíveis na página oficial da 6ª CDC e nos canais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (Seduh-DF).

Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF)