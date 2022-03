Confira a lista dos casais selecionados para a 2ª edição do Casamento Comunitário de 2022

A cerimônia está marcada para o dia 10 de abril

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) divulgou, nesta quarta-feira (9), a lista dos 40 casais selecionados para na 2ª edição do Casamento Comunitário de 2022, marcada para o dia 10 de abril. Confira aqui. Após a aprovação no processo, o próximo passo é a escolha dos trajes. Os casais que desejarem poderão escolher os vestidos e ternos que fazem parte do acervo da Sejus. Eles também deverão participar de um ensaio geral dias antes da cerimônia.

Desde 2020, o programa já oficializou quase 200 uniões no Museu da República. “O Casamento Comunitário oferece muito mais do que os trâmites cartoriais. É uma política pública de fortalecimento das famílias e que possibilita a realização de sonhos. Já estamos trabalhando para que esses novos casais também tenham um dia inesquecível”, destaca a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O Casamento Comunitário é um programa de governo que tem como objetivo estimular o direito à convivência familiar e garantir os direitos civis da família como núcleo social básico de acolhimento, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

A ação garante a cidadãos com recursos limitados a possibilidade de casar sem os custos com vestidos, ternos, maquiagem, cabelo, fotógrafos, decoração, música e outros itens que fazem parte de um casamento. As cerimônias são realizadas pela Sejus, com o apoio de instituições parceiras e voluntários.

Confira os selecionados:

RAPHAEL FRANKLIN E RAIMUNDA NONATA MANUEL NUNES E VANIA ALVES ADEMAR MOREIRA DE QUEIROZ E MARIA DAS GRAÇAS SILVA FRANCISCO EDSON DA SILVA E IRACEMA SANTOS CARBALHO BRUNO RIBEIRO DE SOUZA E LUCIMARA DA PENHA PINTO JOÃO BATISTA COSTA E MARIENE RIBEIRO DE SOUZA GILSON ERNESTO DOS SANTOS E FATIMA ROSA DE JESUS CARLOS ALEXANDRE CRUZ FERREIRA E EVILA RAYSSA MENDONÇA DOS SANTOS JERRY FERREIRA LIBORIO E EVANETE DE ARCANJO DOS SANTOS MICHERLÂNDIO LOPES DA SILVA E DANIELE RODRIGUES DE SOUSA ALFREDO GOMES VERGINE E MARIA DA ASSUNÇÃO DA COSTA SILVA REGINALDO NUNES BARBOSA E ANARLETE DE MIRANDA GOUVEIA MANOEL DA CUNHA SANTOS E JANAINA OLIVEIRA EMANUEL JAQUES SILVA DOS SANTOS E MARIA AURISE LIMA SILVA REGINALDO HONORATO DOS ANJOS E CASSIA PEREIRA DOS SANTOS ANTONIO BRAGA SOARES E ANA CILEIA COSTA DA SILVA VAGNER FERREIRA DA COSTA E GESELDA DE SOUSA MARLEI ALVES TAVEIRA E MINELVINA SOARES DA SILVA BRUNO ALVES DAMASCENO E ANDRESSA BATISTA ALVES DE SOUZA ALESSANDRO DOS SANTOS FERREIRA E VIVIANE SOUZA SANTOS EVANILDO MOREIRA DA SILVA E NATHELLY CONCEIÇÃO FERREIRA GERCIVALDO DIAS DOS SANTOS E CRISTINA NEVES DA SILVA CARLOS SILVA LINHARES E VADELICE DIAS DOS SANTOS ERIVAN RODRIGUES DE SANTANA E EVA ROCHA DA SILVA FELIPE DOS SANTOS GONÇALVES E GISELE ALVES DE ABREU VICTOR LUCAS SANTOS SOARES E JÉSSICA STHEFANY FARIAS DE OLIVEIRA CÉLIO HENRIQUE DA SILVA E EDNA JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA JACKSON LUSTOSA DE SOUSA E SABRINA MONTEIRO DOS SANTOS EULER DE OLIVEIRA GAMA E KATIA NARIA DE ARAÚJO ROMERITO DO NASCIMENTO ABRANTES E OSANA DE FÁTIMA LUCIO MATHEUS VERISSIMO DANTAS E GABRIELA GONÇALVES COELHO ISAIAS FRANCISCO DOS SANTOS E GABRIELA LIMA DA CONCEIÇÃO ADALBERTO SILVA DE JESUS E IVANILDE CARDOSO MICHAEL RODRIGUES DE SOUZA E THAIS MARINHO DE OLIVEIRA CARLOMAN CARVALHO SILVA E MARCIA DE JESUS SOARES FONSECA RODRIGO DE SOUZA BARROS E FERNANDA BRITO MORAIS WELTON MARINHO PAIXÃO E MARCELA FERNANDA PEREIRA DE SOUSA JONATHAN DE FREITAS SILVA E KARINA CUNHA DA SILVA CLEVER ROCHA DA SILVA E ESILENE APARECIDA AIRES DA SILVA ERUDSON DA SILVA MAIA E ADRIANE NASCIMENTO DA SILVA

Cronograma

– Entrega das documentações no(s) cartório(s): 11 e 14 de março

– Encontro preparatório, esclarecimentos e ensaio geral do Casamento Comunitário: 8 de abril

– Cerimônia : 10 de abril