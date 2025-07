Conferência iLab reúne especialistas e propõe mudanças na segurança pública

O segundo dia da I Conferência Nacional iLab‑Segurança 2025, realizado nesta quarta-feira (2), reuniu autoridades, gestores e especialistas de todo o Brasil para debater o futuro da segurança pública. O evento acontece no Centro de Eventos Brasil XXI e segue até quinta-feira (3), com extensa programação de painéis, oficinas, exposições e reuniões técnicas.

Um dos principais temas abordados foi a proposta de mudança na composição do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O assunto foi defendido como prioritário pelo presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) e secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

“O iLab reforça que não podemos desperdiçar a oportunidade de buscar uma composição mais justa e funcional para o Conselho Nacional de Segurança Pública. É preciso garantir voz ativa aos profissionais da área, com representatividade técnica e capacidade de decisão. A apresentação da PEC é uma sinalização clara de que há vontade política para mudar esse cenário”, afirmou Avelar.

Durante a plenária da manhã, foram debatidos temas como integração das forças de segurança, valorização da Polícia Científica, inteligência processual e gestão de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Camila Pintarelli, diretora de Gestão do Ministério da Justiça, destacou a importância da qualificação técnica: “A boa gestão dos recursos é o que sustenta a implementação efetiva das políticas públicas”.

Inovação em destaque

A Expo iLab, feira de soluções tecnológicas aplicada à segurança pública, também foi um dos destaques da programação. Os participantes puderam conhecer tecnologias como inteligência artificial para reconhecimento facial, videomonitoramento inteligente, drones táticos e plataformas de georreferenciamento em tempo real.

Atuação do Consesp

Paralelamente à conferência, o Consesp realizou reunião para tratar de pautas estratégicas, como repasses orçamentários e a PEC da Segurança. O conselho, que integra secretários de segurança dos 26 estados e do DF, promove articulação conjunta entre os entes federativos e é vinculado ao Ministério da Justiça.

“O Consesp tem como objetivo promover a cooperação entre os órgãos de segurança pública, facilitando a análise integrada de dados, o compartilhamento de boas práticas e a construção de políticas articuladas entre estados e União”, completou Avelar.