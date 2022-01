Condutor embriagado e inabilitado provoca acidente em fiscalização da PRF; vídeo

O acidente aconteceu durante uma fiscalização de rotina da PRF. O motorista estava em alta velocidade e não freou ao passar no quebra-molas

Na tarde da última segunda-feira, 17, um condutor embriagado causou um acidente um posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 080, km 25. Por pouco, os policiais não foram atingidos. O proprietário do veículo, que estava como passageiro, também foi preso pelo crime de “[…] permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada […]” , previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

O acidente aconteceu durante uma fiscalização de rotina da PRF, onde o homem que dirigia o Fiat/Siena se encontrava em alta velocidade e não freou ao passar no quebra-molas. Por conta da alta velocidade, o homem perdeu o controle da direção, bateu na traseira de outro veículo e quase atropelou a equipe da PRF presente no local.

O motorista, mesmo após a colisão, só parou o carro quando percebeu a presença dos policiais.

Ainda no início da abordagem policial, a equipe constatou sinais de embriaguez, como voz arrastada e olhos vermelhos. O condutor foi convidado a fazer o teste de alcoolemia que resultou em 0.50 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Tanto o condutor quanto o proprietário do veículo foram conduzidos à 18ª DP/PC-DF, em Brazlândia.

No acidente de trânsito, não houve feridos.

Já no início da abordagem policial, a equipe constatou pelo odor etílico, voz arrastada e olhos vermelhos que o condutor estava embriagado. Em razão disso, o homem foi convidado a realizar o teste de alcoolemia que resultou em 0.50 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, constatando o estado embriaguez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o vídeo abaixo: