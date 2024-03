Condutor colide com poste na BR 020, altura do KM 23, sentido Sobradinho 

Na madrugada deste domingo (31), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 00h49.

No local, a equipe de socorro verificou que o condutor Fiat Uno Mille, de cor vermelha, o senhor F.S.C., de 40 anos, havia perdido o controle do veículo e saído da pista, colidiu com um poste de iluminação pública, localizado no canteiro central da rodovia.

O condutor do carro no momento da chegada dos Bombeiros já se encontrava fora do veículo.

A equipe de socorristas fez a avaliação da vítima que apresentava, ferimentos com hemorragia moderada na face na região da boca, com perda de pelo menos 2 dentes, e escoriações diversas pelo corpo, sendo transportado para o HRPL para avaliação médica, consciente, orientado e estável.

A violência do impacto destruiu tanto o poste quanto o veículo.

Foi feito o gerenciamento dos riscos.

O local ficou aos cuidados do DETRAN- DF.