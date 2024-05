Concurso sobre controle social premiará universitários do DF em até R$ 4 mil

O edital do 3º Prêmio Essencial de Controle Social foi publicado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) nesta segunda-feira (13). O Prêmio é uma iniciativa do próprio órgão visando incentivar os universitários do DF a se interessarem por temas relacionados à participação ativa e ao acompanhamento da gestão pública por meio da plataforma Participa DF. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 14 de junho.

Os candidatos deverão criar vídeos curtos, com até um minuto de duração, que tenham como tema o incentivo ao uso do Participa DF. A plataforma permite ao cidadão fiscalizar as ações do governo e acompanhar a administração pública, pelos registros na Ouvidoria do GDF ou por pedido de acesso à informações – de acordo com a Lei de Acesso à Informação (LAI). Os três melhores vídeos serão premiados em dinheiro e terão a chance de serem divulgados nas redes sociais da CGDF. Os prêmios serão de R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente, para o 1º, o 2º e o 3º lugares.

Podem participar os estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior do DF, nos cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. No entanto, estudantes de pós-graduação, mestrado ou doutorado não podem concorrer, bem como estagiários e servidores da CGDF.

O resultado será divulgado no dia 17 de setembro. Dúvidas e demais pedidos de esclarecimentos podem ser enviados para o e-mail [email protected].

Etapas e premiação

O processo do prêmio é composto por seis etapas, incluindo inscrição no site da CGDF; capacitação no curso Entendendo o Controle Social, com carga horária de 20 horas, disponibilizado e certificado pela Escola de Governo do Distrito Federal (Egov); desenvolvimento do projeto com a criação de um vídeo de até um minuto de duração, com o objetivo de incentivar o uso do Participa DF; envio do vídeo, armazenado em nuvem e enviado conforme orientações; avaliação e julgamento pela comissão julgadora; e publicação do resultado no site da CGDF e no Diário

Oficial do Distrito Federal.